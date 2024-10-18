В Ленинском округе продолжают собирать помощь для жителей Курской области

Жители Ленинского округа вновь собрали партию гуманитарного груза, который направлен в Курскую область. Ценный груз отправили из кинотеатра «Искра», где организован один из пунктов сбора помощи при волонтерском центре, сообщает пресс-служба руководителя округа Станислава Каторова.

«Сегодня мы загрузили очередную партию гуманитарной помощи и отправили её в распределительный центр Курска, куда стекаются все грузы помощи из разных уголков нашей страны. Конечно, мы сопроводим груз и поможем с его разгрузкой, а затем направимся в Курчатов, где встретимся с нашими бойцами. Вместе с предпринимателями округа мы собрали для них военную экипировку», — сообщил председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко.

В этот раз в Курскую область направили 133 коробки весом около 10 килограммов каждая. В состав груза вошли продукты, лекарства, одежда, хозяйственные принадлежности и другие необходимые предметы. В сборе гуманитарной помощи участвовали предприниматели округа, представители учебных заведений, депутаты, а также активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтеры Подмосковья».

«Мы часто принимаем участие в подобных акциях. Этот груз мы собирали около месяца, помогая с фасовкой и доставкой в волонтерский центр при кинотеатре „Искра“. Жители Курска сейчас нуждаются в нашей поддержке, и, я считаю, важно, чтобы каждый внес свой вклад», — поделилась волонтер «Молодой гвардии Единой России» Александра Балахина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.