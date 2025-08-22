В Ленинском округе продолжается благоустройство Измайловского сквера

В поселке Измайлово Ленинского городского округа продолжаются работы по благоустройству нового сквера на месте бывшего котлована. Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На данный момент значительная часть работ уже выполнена. В частности, завершена засыпка котлована, созданы основания для дорожек, установлены бордюры и современные уличные фонари. Произведена засыпка грунта и посев газона, создающие основу для будущего озеленения территории. В настоящее время ведутся работы по укладке брусчатки и тротуарной плитки, формирующие пешеходные зоны сквера», — сказал замначальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев.

Проект благоустройства предусматривает создание комфортного и функционального пространства для отдыха жителей всех возрастов. В центре сквера будет установлена многоуровневая клумба, вокруг которой расположатся малые архитектурные формы в виде современных бетонных скамеек. Вдоль тропинок предусмотрена установка дополнительных лавочек, а на всей территории будут высажены кустарники и деревья различных пород, что придаст скверу живописный и ухоженный вид.

Особое внимание уделено безопасности посетителей. Для обеспечения круглосуточного контроля и оперативного реагирования на возможные инциденты, на территории сквера будут установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион».

Видеопоток в режиме реального времени будет передаваться в диспетчерский пункт, что позволит оперативно реагировать на любые происшествия и поддерживать порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.