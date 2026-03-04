В Ленинском округе подготовили порядка 60 праздничных мероприятий к 8 Марта

Для жителей и гостей муниципалитета организовано 54 различных праздничных мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Международный женский день — это прекрасный повод выразить признательность и восхищение нашим женщинам: мамам, бабушкам, женам, дочерям, коллегам. Мы постарались создать насыщенную и разнообразную программу, чтобы каждый житель округа, независимо от возраста, мог найти событие по душе и провести праздник в теплой, радостной атмосфере», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимира Каширина.

Сообщается, что подготовленные активности рассчитаны на зрителей и участников любого возраста. В рамках программы запланированы концерты с выступлениями творческих коллективов муниципалитета, литературно-музыкальные встречи и тематические вечера, выставки рисунков, декоративно-прикладного искусства и творческих работ, увлекательные мастер-классы, развлекательные программы для всей семьи и многое другое.

В пресс-службе добавили, что площадками для праздничных событий станут дома культуры, библиотеки и образовательные учреждения муниципалитета. Также мероприятия развернутся на открытых общественных пространствах и в парках округа, чтобы создать атмосферу праздника в самых популярных местах отдыха. Вход на все мероприятия свободный, без возрастных ограничений.