В Ленинском округе передали Ордена Мужества семьям погибших бойцов

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе с военным комиссаром по городу Домодедово и Ленинскому округу Московской области Михаилом Гардановым встретился с родственниками троих погибших участников СВО, награжденных Орденами Мужества (посмертно) Указом Президента РФ. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.

«Жители Ленинского округа Владимир Гуров, Виталий Красулин и Максим Вавилов в ходе специальной военной операции сполна отдали своей Родине воинский долг ценой собственной жизни. Они воевали за нашу страну, за нас всех и погибли как настоящие герои, защищая мир от нацизма и фашизма», — сказал Станислав Каторов.

Он выразил соболезнования родственникам бойцов и поблагодарил их за героизм родных. В пресс-службе уточнили, что рядовой Максим Сергеевич Вавилов 1977 года рождения служил в зоне СВО по контракту в должности стрелка-радиотелефониста, мобилизованные Владимир Александрович Гуров 1980 года рождения и Виталий Дмитриевич Красулин 1998 года рождения служили пулеметчиками мотострелковой роты.

В торжественной обстановке семьям героев вручили Ордена Мужества, присвоенные посмертно.

«Понимаю, что никакая награда не заменит вам близких и не умалит горечь потери. Наша задача — быть здесь с вами в трудные минуты и помогать», — обратился глава Ленинского округа к родным погибших. Он предложил им всестороннюю помощь и поддержку.

Военком Михаил Гарданов также отметил, что в Ленинском округе на регулярной основе ведётся работа по увековечиванию памяти бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.