В Ленинском округе отметили День рождения партии «Единая Россия»

В Видновском историко-культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия», где благодарственными письмами за большой вклад в общественно-политическую сферу жизни Ленинского городского округа были награждены порядка 10 активистов партии, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Поздравляю наших коллег и единомышленников с Днем рождения партии. Результат этой работы не просто заметен, он серьёзно влияет на развитие нашего округа и всего Подмосковья. Желаю всем сил, удачи и новых свершений. Личный вклад каждого из нас позволяет шаг за шагом реализовывать все задуманные проекты», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Почетным гостем на мероприятии стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Фетисов. Благодарственными письмами депутата были отмечены Михаил Рассказов и Наталья Беликова. Билеты членов Всероссийской политической партией «Единая Россия» были вручены новым партийцам из Ленинского округа Дмитрию Белитскому, Валерию Скляру и Ольге Далимаевой.

«На протяжении 23 лет партия „Единая Россия“ объединяет людей разных возрастов и профессий. За этот период при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина инициировано и реализовано много социально-значимых проектов, которые дали возможность решить проблемы на местах и повысить качество жизни людей. Ежедневно мы преодолеваем разные вызовы, общаемся с людьми, вникаем в проблематику, оказываем поддержку и помогаем тем, кто особенно нуждается в заботе и внимании. Поздравляю всех членов и сторонников Партии с Днем рождения, желаю дальнейшего процветания и успехов», — добавил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Фетисов.

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