В Ленинском округе открыт Центр цифрового образования для детей

Уже пятый год на базе Лопатинской школы в Ленинском городском округе работает Центр цифрового образования IT-куб, открытый в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Об этом рассказали в пресс-службе главы муниципалитета.

На сегодняшний день в нем занимаются свыше 400 ребят с 1 по 11 класс.

«Дети бесплатно осваивают здесь востребованные и перспективные навыки и компетенции в сфере информационных технологий, готовятся к Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. В этом году мы открыли новое направление подготовки — „Английский в технике“. Заниматься в IT-кубе могут учащиеся не только нашей, но и других школ Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова директора Лопатинской школы Инги Фархатовой.

В пресс-службе уточнили, что Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого школьники осваивают робототехнику, программирование, разработку мобильных приложений, системное администрирование, работают с 3D-дизайном, виртуальной и дополненной реальностью.

На сегодняшний день это единственный IT-куб на территории муниципалитета, при этом таких центров всего 5 в Подмосковье.

Сообщается, что кроме IT-куба в рамках нацпроекта «Образование» в Ленинском округе открыты и другие центры дополнительного образования, позволяющие детям получить знания и навыки, востребованные в современном мире. Так, в школах округа работают порядка 10 «Точек роста».

«Они дают ребятам возможность выйти за рамки стандартного образовательного процесса на уроках биологии, химии и физики — проводить опыты и эксперименты, заниматься проектной и исследовательской деятельностью», — добавила начальник управления образования Ленинского округа Наталия Киселева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.