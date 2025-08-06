В Ленинском округе открылся новый клуб «Активное долголетие»

На территории подмосковного Ленинского городского округа открылся новый клуб «Активное долголетие» в деревне Мисайлово. Там уже стартовали занятия, которые пользуются наибольшей популярностью среди участников программы. В настоящее время проводятся тренировки по общей физической подготовке, включающие разминку, работу с лентами и гантелями. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы продолжаем расширять проект, предоставляя старшему поколению новые возможности для самореализации. Каждый участник может найти интересное для себя занятие и почувствовать себя частью дружной семьи „Активного долголетия“. Особенно радует активность и стремление к развитию, которые проявляют наши участники. Они с энтузиазмом осваивают новые знания и навыки. Приятно видеть, что даже самые возрастные участники, включая 94-летнего активиста, проявляют интерес к обучению», — прокомментировала заведующая отделением «Активного долголетия» в Ленинском округе Александра Ульвис.

В пресс-службе подчеркнули, что приоритетные направления программы «Активного долголетия» остаются неизменными: скандинавская ходьба, физическая культура, цигун, йога, экскурсии и творчество. Участники также активно ухаживают за общественным огородом и цветочными клумбами, которые они сами высадили. Кроме того, проводятся курсы по финансовой и компьютерной грамотности. На сегодняшний день для старшего поколения доступно 36 различных видов активностей.

Ранее сообщалось, что в отделении «Активного долголетия» был запущен новый проект «Бабушка на лето», который организует совместный досуг для бабушек, дедушек и их внуков.

Губернаторский проект «Активное долголетие» в Ленинском городском округе насчитывает более 5 тысяч участников среди людей старшего возраста. Программа рассчитана на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Каждый год количество участников увеличивается на тысячу человек, что свидетельствует о растущем интересе к активному образу жизни среди пожилых людей.