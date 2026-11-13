В Ленинском округе открыли мемориал погибшим участникам СВО

Мемориал и памятную доску в честь погибших участников специальной военной операции открыли 11 ноября на Видновском кладбище в Ленинском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия участвовали члены ассоциации ветеранов СВО, родные и близкие погибших бойцов. Мемориал состоит из трех блоков. Вокруг него обустроили асфальтовые дорожки и установили лавочки.

«За каждым именем на граните стоит судьба, семья, друзья и боль утраты, которую невозможно измерить. Наш общий долг — сделать так, чтобы их подвиг не был забыт ни сегодня, ни через десятилетия», — отметил заместитель главы городского округа Андрей Алюков.

Он также поблагодарил семьи погибших за доверие и участие в работе над мемориалом и всех, кто трудился над его созданием.

В 2026 году в Ленинском округе на могилах участников СВО установили еще 20 надмогильных комплексов. Каждый включает стелу, подставку, надгробную плиту и гранитное ограждение. Гравировки и фотографии согласовали с родственниками, чтобы учесть пожелания близких.

Работа по увековечению памяти защитников Отечества в округе продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.