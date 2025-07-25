В Ленинском округе оказали адресную помощь семье участника СВО

В подмосковном Ленинском городском округе продолжают оказывать всестороннюю помощь и поддержку семьям участников специальной военной операции. Администрация муниципалитета при содействии МБУ «Парки культуры и отдыха» оказала адресную помощь семье одного из военнослужащих, оперативно организовав поставку около полутора кубометров березовых дров. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Этот случай – лишь один из многих примеров заботы о семьях военнослужащих. В условиях непростой ситуации, когда многие мужчины находятся в зоне проведения СВО, поддержка их близких приобретает особое значение. Важно отметить, что подобные инициативы способствуют укреплению морального духа военнослужащих, зная, что их семьи находятся под надежной защитой и заботой. В единстве и поддержке – наша сила», - подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что мать военнослужащего, Тамара Петровна, обратилась в администрацию с просьбой об оказании небольшой помощи. Сотрудники взяли на себя обязательства и самостоятельно накололи и доставили уже распиленные березовые дрова на дачный участок семьи.

«Наша семья искренне благодарна администрации Ленинского округа и всем, кто не остался в стороне и предоставил столь значимую поддержку. Мы очень рады. Дрова отличного качества», – поделилась впечатлениями Тамара Петровна.

Сын Тамары Петровны является ветераном боевых действий и имеет две награды: медаль «Участнику специальной военной операции» и медаль «За спасение на СВО». В настоящее время он находится в зоне проведения специальной военной операции в спасательном отряде.

Помимо адресной помощи, администрация Ленинского округа реализует комплексную программу поддержки семей военнослужащих, включающую консультации по юридическим вопросам, помощь в оформлении документов, а также организацию досуга для детей и членов семей и другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.