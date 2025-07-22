В Ленинском округе очистят еще три водоема в этом году

Два водоема Ленинского городского округа вошли в программу губернатора Московской области «Сто прудов и озер», в рамках которой уже текущим летом будет проведена их санитарная расчистка. Еще три водных объекта очищают за счет муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2025 году министерство экологии и природопользования Московской области проведет мероприятия по расчистке реки Битца и Булатниковского пруда на ее русле, а также санитарной очистке Пуговичинского пруда на русле реки Купелинка. Запланировано удаление плавающего мусора, излишней растительности, опиловка аварийных деревьев в акватории водных объектов», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Виктории Морозовой.

Она добавила, что в текущем году администрация Ленинского округа дополнительно проводит санитарную очистку еще трех водных объектов своими силами. Работы по санитарной очистке Холмистого ручья, рек Журавинка и Битца выполняются за счет средств, полученных от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Мероприятия по уборке водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в Ленинском округе проводятся на постоянной основе: с начала 2025 года работы выполнены на 93 локациях, в 5 из них — в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России» с участием жителей, сотрудников муниципальных предприятий и местных активистов.

Всего на территории Ленинского городского округа расположены 59 водных объектов: 14 рек, 18 прудов и 27 ручьев (притоки рек).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.

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