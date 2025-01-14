В Ленинском округе назвали шесть мест для крещенских купаний

В Ленинском городском округе продолжается подготовка мест для совершения омовений к празднику Крещения Господня. Планируется, что в этом году их будет шесть: четыре купели — на территории храмов и две — на открытых водоемах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Ежегодно на территории Ленинского округа в преддверии Крещения мы обустраиваем порядка 10 мест для омовения. В этом году в связи с аномально теплой для января погодой не во всех традиционно популярных локациях есть возможность организовать купели, поэтому ради обеспечения безопасности жителей и гостей округа крещенские купания с большинства водоемов перенесены в близлежащие храмы», — приводятся в сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

Уточняется, что крещенские купания пройдут на территории Преображенского храма в поселке Совхоза им. Ленина, Троицкого храма в Измайлово, Христорождественского храма в Беседах, храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово, также купели обустроят на озере Кругляш возле храма Преображения Господня в селе Остров и на пруду на территории учебного центра МЧС возле деревни Апаринки.

Везде организуют теплые раздевалки, туалеты, пункты обогрева и раздачу горячего чая. Купели на открытых водоемах оборудуют защитными ограждениями, освещением, помостами и лестницами с поручнями. На месте будут дежурить спасатели, медики и волонтеры. Охрану общественного порядка при проведении мероприятий обеспечат около 50 сотрудников полиции и росгвардии, казаки и народные дружинники.

«Обращаем внимание жителей и гостей Ленинского округа, что из-за погодных условий в этом году на большинстве открытых водоемов лед или не установился вообще, или достигает не более 10 сантиметров в толщину при норме в 20-30 сантиметров. В этой связи не будут проводиться крещенские купания в таких популярных локациях, как Дрожжинский пруд в Бутово, Большой Людовинский пруд на территории парка-отеля «Орловский», пруд в деревне Калиновка, а также на реке Пахра в поселке Володарского. Просим не подвергать свою жизнь опасности, не выходить на тонкий лед и не совершать омовений в непредусмотренных для этого местах», — подчеркнули в пресс-службе.

Там также добавили, что ежегодно в Ленинском округе крещенские омовения совершают свыше 3 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.