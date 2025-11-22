В Ленинском округе наградили лучших сотрудников налоговой службы

В Ленинском городском округе состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню работников налоговых органов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе празднования свыше 20 сотрудников Межрайонной ИФНС России № 14 по Московской области были удостоены ведомственных наград, почетных грамот и благодарностей. Как отметил заместитель главы муниципального образования Андрей Алюков, «налоговые органы — это один из ключевых институтов государства, от эффективной работы которого зависит наполняемость бюджета и реализация важнейших социальных программ».

Особое внимание было уделено социальной активности сотрудников инспекции. В течение 2025 года налоговые служащие собрали и передали военнослужащим две «мобильные церкви», регулярно участвовали в сборах гуманитарной помощи, включая медикаменты и теплую одежду, а также оказывали поддержку детским домам Донбасса.

Начальник ИФНС Павел Шагин подчеркнул, что современная налоговая служба активно внедряет цифровые технологии и совершенствует формы работы с налогоплательщиками, обеспечивая справедливую конкурентную среду для бизнеса.

