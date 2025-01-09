В Ленинском округе начала работать новая школа на 1,1 тыс мест

9 января в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа состоялось открытие нового учебного корпуса Видновской СОШ № 11, рассчитанного на 1 100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В новом корпусе будут обучаться 1 483 школьника в 45 классах, что позволит полностью ликвидировать проблему второй смены в данном микрорайоне.

Школа предлагает профильное обучение по естественно-научному, технологическому и социально-экономическому направлениям. В новом здании предусмотрены просторные классы, лаборатории, зоны отдыха, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, библиотека с медиатекой и IT-зонами, большая столовая на 550 мест, а также стадион и беговые дорожки. Все это создано для обеспечения комфортных условий для учеников и педагогов.

Часть педагогического состава, 58 учителей, переходит в новый корпус из других зданий школы № 11. Для привлечения новых кадров предусмотрены меры поддержки, включая компенсацию за аренду жилья, выплаты и надбавки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.