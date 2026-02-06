В Ленинском округе автосервису объявили предостережение за выбросы без контроля

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку автосервиса в деревне Пуговичино после жалобы жительницы на выбросы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области обследовали участок в Ленинском округе, где расположен автосервис. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы, которая пожаловалась на выбросы загрязняющих веществ.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что специалисты выявили источники выбросов в атмосферу, которые не были зарегистрированы в государственном реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду.

По итогам проверки индивидуальному предпринимателю, эксплуатирующему автосервис, объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных экологических требований.

Ранее в деревне Пуговичино другое предприятие уже привлекли к ответственности за навалы отходов и незаконный водосброс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.