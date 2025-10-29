В Ленинском округе 1 тыс волонтеров реализовали свыше 500 добрых дел за 5 лет

В Ленинском городском округе успешно реализуется проект «Волонтеры Подмосковья», инициированный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. На сегодняшний день волонтерский корпус муниципалитета насчитывает около 300 активных добровольцев, а за все время существования движения к нему присоединилось более 1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наши волонтеры стали неотъемлемой частью общественной жизни округа. Их вклад в развитие муниципалитета сложно переоценить. Они охватывают самые разные направления — помогают ветеранам, организуют праздники, постоянно учатся новому и оказывают неоценимую поддержку нашим бойцам. Я горжусь тем, что в нашем округе так много неравнодушных, активных и целеустремленных людей, готовых прийти на помощь в любую минуту», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

За пять лет существования проекта волонтеры округа реализовали свыше 500 добрых дел и провели более 1 000 мероприятий. Активисты регулярно участвуют в организации значимых городских событий, включая День города, День защитника Отечества, празднование Дня Победы и Дня молодежи. Основными направлениями деятельности волонтеров являются помощь ветеранам и пожилым людям, экологические акции по очистке береговых линий водоемов, сохранение культурного наследия города, реализация гуманитарного проекта «Доброе Дело». В рамках этого проекта за все время было собрано и отправлено свыше 15 тысяч тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов. Волонтеры округа также принимают активное участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», помогая жителям ориентироваться в программах благоустройства. Лучшие активисты отмечены дипломами за вклад в развитие волонтерского движения.

«Когда я впервые помогла в организации Дня Победы для ветеранов, поняла, что это мое. Их улыбки и слова благодарности дороже любых наград. Теперь каждая собранная посылка для участников СВО, каждый очищенный берег — это мой вклад в общее дело. А еще я прошла муниципальный этап конкурса «Амбассадоры Добра» и буду представлять наш округ на региональном этапе», — поделилась участница «Волонтеров Подмосковья» Анастасия Карпова.

В текущем году одним из достижений активистов волонтерского корпуса Ленинского округа стало участие в международном конкурсе «Интервидение». Они прошли сложный отбор и пополнили ряды волонтерского корпуса международного мероприятия.

В честь Дня добровольца Московской области запланировано торжественное мероприятие с вручением благодарственных писем от главы округа. Присоединиться к волонтерскому движению можно через официальные сайты «Волонтеры» или «Добро.РФ», выбрав свой муниципалитет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.