В Ленинском демонтировали 98 незаконных торговых объектов

В поселке Развилка на улице Газовиков в Ленинском демонтирован очередной незаконно размещенный нестационарный торговый объект, совмещенный с остановочным павильоном «ВНИИГАЗ». Данный цветочный киоск осуществлял торговую деятельность без необходимых разрешительных документов и не имел законных оснований для размещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Системная работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов ведется в Ленинском округе на постоянной основе. Это важная часть комплексного благоустройства и создания комфортной городской среды для наших жителей. Поэтому просим всех предпринимателей осуществлять свою деятельность исключительно в правовом поле», — отметил начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Сообщается, что представители администрации Ленинского городского округа заранее уведомили собственника о необходимости приведения торгового объекта в соответствие с законодательством и предложили в 10-дневный срок провести добровольный демонтаж. В связи с невыполнением требования демонтаж был осуществлен силами администрации по истечении указанного срока.

На сегодняшний день в Ленинском городском округе демонтированы уже 98 нестационарных торговых объектов, установленных с нарушениями законодательства. Работа по выявлению и устранению незаконных построек продолжается в плановом режиме в соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.