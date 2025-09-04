сегодня в 18:57

В Кузбассе мужчину оштрафовали за демонстрацию татуировки в СИЗО

В Кузбассе суд назначил отбывающему заключение в СИЗО мужчине штраф за татуировку. Нательное изображение публично демонстрирует экстремистскую символику, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, передает «Сiбдепо» .

«Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка постановил назначить административный штраф в размере 1 тыс. рублей гражданину В. по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию символики запрещенной экстремистской организации», — говорится в сообщении.

Оштрафованный, как сообщается, знал о неподобающих символах на своем теле. Мужчина извинился и пообещал, что удалит татуировку, как только освободится.