В Кузбассе «майская зима» с заморозками сменится резкой жарой

Синоптики областного Гидрометцентра предупредили жителей Кемеровской области о том, что «майская зима», которая накрыла регион на этой неделе, уже в выходные сменится летней жарой с потеплением до плюс 28 градусов, сообщает Сiбдепо .

30 мая жителям Кузбасса следует готовиться к ночным заморозкам. Местами температура воздуха понизится до минус 5 градусов, но уже днем в этот же день воздух прогреется до плюс 14-19 градусов. Ветер будет порывистым, с силой 18 метров в секунду, местами пройдут дожди.

31 мая ночью в регионе будет значительно теплее. Столбики термометров зафиксируются на отметках в плюс 3-8 градусов, а днем потеплеет до плюс 14-19, местами до плюс 24 градусов.

Начало лета, 1 июня, станет самым жарким днем на этой неделе. Ночью температура воздуха составит плюс 14 градусов, а днем будет плюс 28 градусов и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Возможны дожди и грозы.