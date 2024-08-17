В Курской области четвертый раз за ночь объявили ракетную опасность

Ракетную опасность четвертый раз за ночь объявили в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения двух РСЗО HIMARS в Сумской области. Для этого потребовалось всего пара выстрелов ракетами.