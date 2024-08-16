В Крыму задержали пенсионерку, провозгласившую себя лидером «Свидетелей Иеговы»*

В Крыму правоохранительные органы задержали 68-летнюю жительницу поселка Раздольное. Ее подозревают в создании региональной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, запрещенной в РФ, пишет «Крым 24» со ссылкой на Следственный комитет по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, женщина самопровозгласила себя руководителем экстремистской организации и вовлекла в деятельность сообщества своих сторонников. Она лично проводила собрания, на которых пропагандировались идеи «Свидетелей Иеговы»*.

В ходе обысков по местам проведения собраний, а также в домах задержанной и ее последователей изъяли технические носители информации и экстремистскую литературу.

В настоящее время следователи устанавливают всех лиц, причастных к незаконной деятельности. В отношении подозреваемой лидера ячейки «Свидетелей Иеговы»* возбуждено уголовное дело.

* Экстремистская организация, запрещена в России