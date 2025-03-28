В Крыму провели прощание с военкором «Известий» Федорчаком

В Крыму организовали прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Он умер, попав под обстрел украинских солдат в Луганской Народной Республике, сообщает РЕН ТВ .

Траурную церемонию посетили друзья и родственники Федорчака. Также на нее пришли коллеги молодого человека.

24 марта в ЛНР вместе с Федорчаком от обстрела ВСУ умерли оператор, водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Также тяжело ранен был корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

В Следственном комитете открыли уголовное дело.

Ранее военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева умерла из-за подрыва на мине в Белгородской области на границе с Украиной.