В Крыму провели прощание с военкором «Известий» Федорчаком
Фото - © Кадр из видео ТРК «Звезда»
В Крыму организовали прощание с военным корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Он умер, попав под обстрел украинских солдат в Луганской Народной Республике, сообщает РЕН ТВ.
Траурную церемонию посетили друзья и родственники Федорчака. Также на нее пришли коллеги молодого человека.
24 марта в ЛНР вместе с Федорчаком от обстрела ВСУ умерли оператор, водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Также тяжело ранен был корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.
В Следственном комитете открыли уголовное дело.
Ранее военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева умерла из-за подрыва на мине в Белгородской области на границе с Украиной.