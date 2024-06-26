В Крыму частично открыли пляжи на южном побережье

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Роспотребнадзор: решение по пляжам от Алупки до Симеиза примут до 27 июня

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что на южном берегу Крыма частично открыли пляжи от Ореанды до Фороса, сообщает «Крым24» .

Из-за аварии на коллекторе в Крыму вводили временный запрет на купание на пляжах в Ореанде, Курпатах, Кацивели, Понизовке, Парковом, Береговом, Санаторном и Форосе. Аварию уже устранили.

После проведения лабораторных исследований проб воды пляжи вновь открыли для посетителей. Специалисты отобрали 14 проб питьевой воды и 21 — морской.

В Роспотребнадзоре сообщили, что решение по пляжам населенных пунктов Алупка, Кореиз, Гаспра и поселка Симеиз примут до 27 июня.

Ранее в Севастополе в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, которые атаковали украинские военные, обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Он был ликвидирован на месте.