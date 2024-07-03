В крупнейших округах Подмосковья заработал высокоскоростной интернет

Более чем для 800 тысяч жителей Подмосковья улучшили качество связи. Масштабная модернизация затронула как города, так и небольшие поселения Одинцовского и Раменского округов, в которые с началом лета съезжаются дачники всего региона, включая Москву. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Одними из главных локаций по концентрации садовых товариществ, деревень и сел области стали Одинцовский и Раменский городские округа. Было проведено исследование, которое показало, что за год объем мобильного трафика в каждом из этих растущих по числу жителей округов увеличился примерно на 37%.

Для разгрузки телеком-оборудования и увеличения емкости сети специалисты построили дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих. Так, для телеком-оборудования, расположенного вдоль трасс, связисты использовали решения с максимальной зоной покрытия сигнала: специальные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологию многопотоковой передачи данных MIMO для увеличения пропускной способности каналов.

Станции работают в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности. В жилых комплексах в пределах городов увеличить емкость и достичь высоких скоростей удалось за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.

Модернизация в Одинцовском округе коснулась самого города, а также рабочего поселка Новоивановское, деревни Новодарьино, села Жаворонки и других. В Раменском округе еще более быстрый мобильный интернет теперь доступен в Быково, Бубново, Дергаево, Юрово, Шевлягино, Становое, Капустино, Семеновское, в селах Степановское, Никоновское и других населенных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.