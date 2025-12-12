В Кремле состоится благотворительный концерт для участников СВО в эфире НТВ

В этот вечер с Кремлевской сцены прозвучат мои лучшие музыкальные композиции, созданные за 35 лет творческой деятельности. Меня придут поздравить и выступить вместе со мной в концерте: Николай Расторгуев, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, гр. Земляне, Александр Иванов, Елена Север, Хор Турецкого, Александр Буйнов, Сергей Войтенко, Александр Алехно, арт-группа SOPRANO Турецкого и другие ведущие артисты страны.

Проект реализуется при содействии Правительства Москвы, Правительства Московской области, банка «ПСБ», информационного агентства ТАСС, Русской Медиагруппы, телекомпании НТВ, концертного оператора «Кассир.ру», медиахолдинга «МАЕР» и Фонда «Защитники Отечества». Всех участников проекта объединит единая цель: благотворительность — сбор средств и оказание помощи участникам Специальной Военной Операции, путем перечисления собранных денег с продажи билетов и пожертвований на счет благотворительного Фонда «Защитники Отечества» для поддержки наших бойцов — героев СВО, нуждающихся в лечении, реабилитации и социальной адаптации.

Зрителями концерт также станут участники СВО и члены их семей, курсанты кадетских корпусов, патриотические объединения, социальный блок, а также высший политический, военный, спортивный и медиа истеблишмент России, что будет является неотъемлемой частью мероприятия и подчеркнет его общественно- значимый характер.

Телевизионный показ концерта запланирован на 23 февраля 2026 на телеканале НТВ, в ходе которого также будет продолжен благотворительный сбор на расчетный счет банка ПСБ, который является генеральным спонсором концерта.