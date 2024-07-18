В Кремле рассказали о собаках пхунсан, подаренных Путину лидером КНДР

«Естественно, клички есть. Мы их сообщим», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналиста.

В июне текущего года Ким Чен Ын подарил Путину двух собак пхунсан во время его визита в столицу КНДР. Собаки национальной северокорейской породы вывели от волков, а название этот вид получил от гор в округе Пхунсан.

Глава российского государства поблагодарил северокорейского коллегу за ценный подарок, а затем лидеры продолжили дружескую беседу о развитии отношений двух стран.