В Кремле рассказали о собаках пхунсан, подаренных Путину лидером КНДР
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пара собак породы породы пхунсан, которых северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину, получили клички, сообщает РИА Новости.
«Естественно, клички есть. Мы их сообщим», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос журналиста.
В июне текущего года Ким Чен Ын подарил Путину двух собак пхунсан во время его визита в столицу КНДР. Собаки национальной северокорейской породы вывели от волков, а название этот вид получил от гор в округе Пхунсан.
Глава российского государства поблагодарил северокорейского коллегу за ценный подарок, а затем лидеры продолжили дружескую беседу о развитии отношений двух стран.