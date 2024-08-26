В Кремле опровергли слухи о встрече Дурова и Путина в Азербайджане

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Песков: Путин не встречался с Дуровым по время визита в Баку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин и бизнесмен, владелец Telegram Павел Дуров встречались по время визита российского лидера в Азербайджан, сообщает РИА Новости .

«Нет», — коротко ответил Песков журналистам на вопрос о встрече предпринимателя и президента.

Путин посещал Баку 18 августа. В это же время в Азербайджане находился и Дуров, который якобы просил встречи с президентом России, но тот ему отказал.

24 августа стало известно, что бизнесмена задержали в аэропорту Парижа. Ему грозит 20 лет тюрьмы во Франции.