В Краснознаменске реконструировали «Городской парк» и парк «Беличий»

В рамках реализации народной программы «Единая Россия» в Краснознаменске были реконструированы «Городской парк» и парк «Беличий», сообщает пресс-служба зампредседателя Мособлдуммы, депутата фракции «Единая Россия» Олега Рожнова.

Народная программа партии «Единая Россия», в основу которой легли наказы избирателей, принята в 2021 году. Жители Краснознаменска предложили более 1 000 наказов. Многие из них либо уже исполнены, либо реализуются в данный момент. Большое внимание в городском округе уделено сфере благоустройства территории городского округа.

«Подмосковье — это прежде всего люди, которые живут в городах, работают на предприятиях, в школах, больницах. Это предприниматели, волонтеры, ученые, воспитатели, строители… И каждый их них хочет видеть свой поселок, город и регион благоустроенным, чтобы и глаз радовался, и комфорт ощущался. Поэтому главой Московской области вопросам благоустройства уделено большое внимание, в подтверждении тому цифры, которые нам в команде губернатора удалось достигнуть в этой сфере за последние годы», — отметил Олег Рожнов заместитель председателя Мособлдумы, депутат фракции «Единая Россия».

В рамках народной программы в Краснознаменске реализовано два масштабных проекта реконструкции «Городской парк» и парк «Беличий».

Городской парк был создан 22 июня 2015 года. В парке созданы благоприятные условия для организации и проведения различных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и социально-значимых мероприятий. В 2016 году, в рамках Губернаторской программы «Парки Подмосковья», начались работы по благоустройству природной территории. В парке появилась детская зона с новыми игровыми площадками, обустроены прогулочная зона, зона активного отдыха, зона для занятий спортом и многое другое.

Так же парк «Беличий» — в 2022 году его возвели на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР». Заброшенную ранее территорию в 10 Га полностью благоустроили. Теперь лес превратился в чудесный ухоженный парк благодаря губернаторской программе «Парки Подмосковья». Это любимое место отдыха на природе для всех краснознаменцев.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» здесь построили амфитеатр со сценой подиумом, деревянный настил под фудкорт, игровые и спортивные площадки, корт для игры в большой теннис и площадку для выгула и дрессировки собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.