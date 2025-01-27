В Красноярске в школьный класс влетела сова из «Хогвартса»

Необычный случай произошел в одной из красноярских школ. Во время урока в кабинет влетела сова, которую дети в шутку посчитали весточкой из Хогвартса — школы волшебства из вселенной Гарри Поттера, пишет РЕН ТВ .

Влетевшая в окно сова приостановила процесс обучения. На опубликованном в Сети видео видно, что дети с интересом наблюдали за птицей, которая уселась на подоконник и крутила головой в разные стороны.

Школьники не стали долго удерживать гостью в классе. Сделав несколько памятных кадров, сове помогли покинуть помещение, открыв створку окна, рядом с которым она находилась.

Подробностей о том, как именно сова попала в кабинет, не уточняется. Предполагается, что одно из окон было открыто.