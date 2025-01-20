В Красногорском колледже прошел форум амбассадоров проекта «Профессионалитет»

В международный день наставничества на базе Красногорского колледжа состоялся молодежный форум амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» Московской области.

Мероприятие открыл заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Он подчеркнул значимость развития профессиональных компетенций среди молодежи и важную роль проекта «Профессионалитет» в этом процессе. По его словам, амбассадоры сегодня являются ключевыми наставниками молодого поколения: они помогают абитуриентам с профориентацией и знакомят с перспективными направлениями профессиональной деятельности.

Форум собрал студентов и молодых специалистов со всего Подмосковья. В рамках мероприятия прошли мастер-классы и тренинги, которые стали площадкой для обмена образовательными практиками, популяризации наставничества и профессионального роста.

Форум способствовал укреплению связей между студентами и образовательными учреждениями региона.

В заключительной части мероприятия кураторы и активные амбассадоры получили благодарственные письма за вклад в популяризацию проекта «Профессионалитет» и развитие системы среднего профессионального образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.