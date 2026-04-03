В Красногорске сохраняется стабильная паводковая ситуация

Гидрологическая обстановка в городском округе Красногорск на 3 апреля остается стабильной, существенных изменений за сутки не зафиксировано. Уровень воды в реках повышается умеренно и не достигает критических отметок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В реках Нахабинка, Грязевка, Липка, Банька и Сходня продолжается умеренный рост уровня воды. Текущие показатели соответствуют типичным значениям для паводкового периода и не приближаются к опасным отметкам.

В СНТ «Речное» в поселке Нахабино зафиксирована положительная динамика. По сравнению с 2 апреля уровень воды снизился примерно на 15 сантиметров. Подтоплений дачных домов нет, эвакуация не требуется, обращений от жителей не поступало.

Круглосуточный мониторинг ведется с использованием сети электронных вешек с системой видеонаблюдения, данные поступают в режиме реального времени. По прогнозам специалистов, пик паводка возможен на следующей неделе. Все профильные службы работают в режиме повышенной готовности, ситуация находится под контролем.

В случае нештатных ситуаций следует обращаться по телефону 112, а также в единую диспетчерскую службу округа по номерам +7 (498) 698-50-11 и +7 (498) 698-50-06.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.