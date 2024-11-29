В Красногорске собрали 700 кг гумпомощи для бойцов СВО и жителей приграничья

Неравнодушные жители вместе с активистами городского округа Красногорск собрали более 700 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО и населения приграничных регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главный подарок для ребят на фронте — квадроцикл, был приобретен благодаря содействию депутата Госдумы Сергея Колунова.

Легкая, скоростная машина позволит преодолеть самые извилистые ухабы.

Скоро гуманитарный груз достигнет Курской и Белгородской областей, а затем отправится и на линию фронта.

Организовать сбор в Красногорске помогли активисты из Центра помощи «Забота» и волонтеры 120 избирательного округа.

По словам депутата окружного совета Артура Бадретдинова, машины с помощью стартуют из разных регионов — Солнечногорск, Истра, Клин, Волоколамск.

Стоит отметить, что, благодаря мужеству жителей Красногорска, грузы всегда достигают нужной точки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.