В Красногорске реализуется пилотный проект по размещению контейнеров

В городском округе Красногорск реализуется уникальный пилотный проект по размещению контейнеров для накопления отходов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В проверке проекта приняли участие глава городского округа Дмитрий Владимирович Волков, заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Сергеевич Мурашов и депутат Госдумы РФ Сергей Владимирович Колунов.

На территории ЖК «Молодёжный» действует первая в округе площадка, где накопители убраны под землю, а на поверхности расположены лишь отсеки для загрузки отходов. Контейнеры поднимаются на поверхность с помощью подъемника при их вывозе и возвращаются в исходное положение после погрузки. Это позволяет сохранить эстетичный вид контейнерной площадки.

В рамках регионального проекта по модернизации в этом году в округе обновлены 50 контейнерных площадок. До конца года планируется модернизировать еще более двадцати площадок.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.