В Красногорске провели встречи гимназистов с работодателями

Профориентационные встречи с представителями предприятий прошли 16 марта в гимназиях №7 и №6 Красногорска в рамках проекта «Разговоры о важном». Старшеклассники пообщались с работодателями, узнали о востребованных профессиях и карьерных перспективах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии №7 имени Д. П. Яковлева занятие организовали для учеников 10 «Б» и 11 «Б» предпрофессиональных агроклассов. Гостями стали представители АО ГК «Союзснаб» — одного из лидеров по производству пищевых добавок в России. Между школой и компанией действует соглашение о сотрудничестве.

Ведущий химик предприятия рассказал о специфике отрасли, актуальных задачах и возможностях профессионального роста в пищевой промышленности. Школьники задали вопросы о требованиях к специалистам и перспективах трудоустройства.

В гимназии №6 встреча прошла с участием представителей АО «Бецема». Главный инженер предприятия Дмитрий Астахов познакомил ребят с деятельностью компании по производству специализированной техники и навесного оборудования. Он объяснил, какие профессии наиболее востребованы, какие знания и навыки необходимы для работы и как выстраивается карьерная траектория внутри организации.

«Не бойтесь начинать с малого: каждая большая карьера начинается с первого шага и желания учиться. Я пришел на предприятие обычным инженером, а вырос до главного благодаря тому, что не боялся сложных задач, постоянно осваивал новое и всегда отвечал за свои решения», — сказал Дмитрий Астахов.

После встречи школьники отметили, что получили более четкое представление о работе в инженерной сфере и возможностях профессионального развития.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.