В Красногорске прошли субботники по уборке снега на шести площадках

В городском округе Красногорск на шести площадках прошли субботники по уборке снега. В мероприятиях участвовали сотрудники администрации, представители организаций, молодежные активисты и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зимние субботники прошли на шести площадках, в том числе на Лесной улице, где в уборке участвовала первый заместитель главы округа Наталья Тимошина. Она отметила, что такие мероприятия проходят уже третью неделю подряд и охватывают территории, где требуется дополнительная уборка.

В поселке Нахабино субботник прошел на улице Красноармейской, 52Б. К сотрудникам администрации и профильных служб присоединился заместитель главы муниципалитета Александр Ремпель. Работы также велись на Красногорском бульваре в Павшинской пойме, у взрослой поликлиники на улице Октябрьской, на Спасо-Тушинском бульваре в Путилково и в жилом комплексе «Новая Рига». На всех площадках использовалась спецтехника: тракторы и мини-погрузчики помогали очищать территории от снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.