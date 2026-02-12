В Красногорске прошла встреча студентов РАНХиГС с депутатом Артуром Бадретдиновым

Около 100 студентов Московского областного филиала РАНХиГС приняли участие во встрече с депутатом Совета депутатов Красногорска Артуром Бадретдиновым 11 февраля в рамках проекта «Диалог на равных», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча была приурочена ко Дню российской науки и прошла на площадке Московского областного филиала Президентской академии. Организатором мероприятия выступила «Молодая гвардия».

Участники обсудили широкий круг вопросов, включая муниципальное управление, юриспруденцию, работу на государственной службе и трудоустройство выпускников. Артур Бадретдинов поделился профессиональным опытом и ответил на вопросы студентов о карьерных возможностях и программах стажировок в Красногорске.

«С молодежью общаться всегда очень интересно, потому что у них свой взгляд – свежий, новый. Это и возможность получить наказы для депутатов и внести изменения в народную программу», — отметил Артур Бадретдинов.

Студенты отметили, что такие встречи помогают лучше понять выбранную профессию и узнать о перспективах трудоустройства. По словам организатора мероприятия, студента Никиты Резвана, вопросы карьерного старта и стажировок особенно актуальны для выпускников.

Подобные встречи с молодежью проходят в Красногорске ежемесячно и способствуют развитию диалога между студентами и представителями власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.