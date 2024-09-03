В Красногорске прошел традиционный юридический прием жителей

сегодня в 15:35

На площадке Центра объединения гражданских инициатив «Единые» муниципальный депутат городского округа Красногорск Виталий Ласкавец провел прием жителей округа. К участию были приглашены представители профильных управлений администрации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За юридической консультацией обратились два человека. Основная часть вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. Депутат совета депутатов городского округа Красногорск Виталий Ласкавец вместе с партийцем также рассмотрели заявление матери участника спецоперации. Ранее она обращалась с просьбой оказания помощи её сыну.

«По всем вопросам были даны разъяснения. Обращение матери бойца взяли в работу. В ближайшее время окажем необходимую помощь», — сказал депутат совета депутатов городского округа Красногорск Никита Махнач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.