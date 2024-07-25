В Красногорске пройдет акция «Собери ребенка в школу»

Жителей Красногорска приглашают принять участие в благотворительной акции, которая пройдет в поддержку детей из нуждающихся семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие будет проходить с 1 по 25 августа в отделении участковой социальной службы Семейного центра помощи семье и детям «Красногорский», расположенном по адресу: Центральный проезд, дом 25. Время работы пункта сбора: с 10:00 до 17:00 (понедельник — пятница).

Во время акции будут принимать школьную и спортивную форму, детскую одежду и обувь, а также новые школьные принадлежности и канцелярские товары. Это поможет детям подготовиться к новому учебному году и начать его с радостью и уверенностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.