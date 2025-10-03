В Красногорске открылась выставка «СВО. Защитники Отечества»

На выставке можно увидеть парадную форму и футбольный мяч Героя России Александра Водопьянова, боевой нож и Орден Мужества Андрея Назырова, награды и личные вещи Евгения Журавлева, а также экспонаты и фотографии защитников Родины и волонтеров. Эти предметы хранят память о красногорских бойцах, а их имена стали символом мужества и самоотверженности, войдя в летопись времен.

Сегодня мы передаем подвиг и память о героях молодому поколению красногорцев, чьи отцы также защищают Отечество. Слова Андрея Назырова с позывным «Поэт» звучат особенно значимо: «Стране. Семье. Себе».

«Спасибо всем, кто чтит память наших героев. Вечная слава бойцам, которые приближают будущую Победу», — сказал Дмитрий Владимирович Волков.



Посетить выставку «СВО. Защитники Отечества» можно до 12 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.



«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.