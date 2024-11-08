В Красногорске оказывают всестороннюю помощь героям СВО

сегодня в 13:49

«Всесторонняя поддержка и помощь Героям — задача приоритетного порядка, вокруг которой объединены тысячи жителей Красногорска», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Наряду с личными инициативами, сегодня в это благое дело вовлечены ведущие предприятия и организации округа, включая «Бецему», «Бестром», «КМЗ», «Союзснаб», «Красногорсклексредства», «Красногорскую Типографию», «Фили-Бейкер», «СКБ МО РФ», «ИСТОК», «ЕКА МОС», «ВКЗ „КИН“, „Велес“, СЗ „Отрада Девелопмент“, „Самолет“.

Продукты питания, электроприборы, канцтовары, средства личной гигиены — все это доставляется в Курскую и Белгородскую области и в новые регионы России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.