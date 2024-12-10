В Красногорске появился ситуационный центр

В Красногорске на улице Кирова, д. 1 создали Ситуационный центр, объединив на одном пространстве одни из ключевых структур, отвечающих за координацию систем жизнеобеспечения округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков с коллегами проверил оснащение и инфраструктуру обновленных помещений, где располагаются теперь Муниципальный центр управления регионом, Единая дежурно-диспетчерская служба, аварийно-спасательный отряд, отдел ГО и ЧС, территориальный отдел Красногорск и что особенно важно — красногорский Центр поддержки участников спецоперации и их семей. Формируя комфортные и современные условия труда, важно, чтобы все муниципальные службы работали как единый, слаженный механизм.

«И наша задача — чтобы происходящие преобразования равнялись эффективности и самоотдаче коллективов, от профессионализма которых напрямую зависят комфорт и уют наших уважаемых жителей», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.