В Красногорске и Мытищах провели рейды по выявлению миграционных нарушений

Сотрудники полиции при содействии народных дружинников проверили 194 иностранных граждан на стройках в Красногорске и Мытищах. Из них 111 доставили в отдел полиции за нарушение правил въезда и режима пребывания, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области при содействии народных дружинников провели оперативно-розыскные мероприятия в Красногорске и Мытищах. Рейды были направлены на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

На строительных объектах в местах проживания работников проверили 194 иностранных граждан. Из них 111 человек доставили в отдел полиции за нарушение правил въезда и режима пребывания.

В отношении руководства строительных компаний проводится проверка по факту организации незаконной миграции. В сообщении указано, что по ее результатам будет возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.