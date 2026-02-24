В Красногорске долголеты отправили бойцам 450 пар носков

Участники проекта «Активное долголетие» в Красногорске 23 февраля присоединились к акции «Тепло для Героя» и подготовили для военнослужащих в зоне СВО теплые вещи и сладости. К Дню защитника Отечества бойцам направят около 450 пар вязаных носков и другие изделия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Тепло для Героя» проходит ежегодно и направлена на поддержку военнослужащих в зоне спецоперации. В этом году участники красногорских центров «Активное долголетие» связали для бойцов около 450 пар носков, а также шарфы, шапки и перчатки. К каждому изделию мастерицы прикрепили записки с пожеланиями здоровья, мира и скорейшей победы.

Участница проекта Вера Полетаева отметила, что занимается гуманитарной помощью с 2014 года.

«Я участвую в гуманитарной помощи с 2014 года, когда Донбасс стал себя защищать. А сейчас вяжем ребятам, чтобы они почувствовали наше тепло, чтобы оно их согревало. Частичка тепла из дома от матерей и бабушек, я думаю, мотивирует их на победу и скорейшее возвращение домой», — сказала Полетаева.

Связанные вещи аккуратно упаковывают в коробки и готовят к отправке. Как сообщил заместитель председателя совета депутатов городского округа Красногорск, руководитель центра «Активное долголетие» Богдан Андриянов, к празднику бойцам также передадут продукты питания — тушенку, гречку, макароны и около 100 кг сладостей по их просьбе.

В Московской области работают 68 клубов «Активного долголетия», которые объединяют более 500 тыс. жителей старшего поколения. Помимо творческих и спортивных занятий, участники собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и вяжут теплые вещи для военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.