В Красногорске для детей участников спецоперации провели экскурсию в музей авиации

В образовательном центре «Лидер» в Красногорске для детей участников специальной военной операции организовали экскурсию и мастер-класс в музее «Герои неба», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтерская группа «Берегини СВО Красногорск» провела для детей экскурсию в музей «Герои неба». Участники познакомились с экспонатами, связанными с авиацией военных лет, и узнали о подвигах советских летчиков, в том числе женщин из 46-го гвардейского авиационного полка, известных как «ночные ведьмы».

Председатель Московской областной общественной организации «Герои неба» Андрей Кушнир рассказал, что для ребят организовали мастер-класс по созданию моделей истребителей. Дети смогли примерить шлемы и куртки пилотов, подержать музейное оружие и узнать о жизни летчиков-героев.

В завершение экскурсии под руководством Андрея Кушнира дети собрали и раскрасили модели советского истребителя Ла-7, после чего устроили массовый запуск самолетиков. Музей «Герои неба» создан поисковым отрядом Красногорска и посвящен подвигам советских летчиков и авиаконструкторов времен Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.