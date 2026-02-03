сегодня в 19:24

В Красногорске 12 февраля обсудят влияние соцсетей на подростков

В Центральной библиотеке Красногорска 12 февраля пройдет встреча для родителей и подростков, посвященная влиянию социальных сетей на молодежь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральная библиотека Красногорска продолжает цикл ежемесячных встреч в рамках федерального проекта «Родительская гостиная». Очередное мероприятие состоится 12 февраля в 19:30 и будет посвящено теме влияния социальных сетей на подростков.

Встречу проведет профориентолог Мария Гордеева. Родители и подростки смогут обсудить, как соцсети влияют на самооценку молодежи, почему они становятся привлекательными для детей, а также как определить границы разумного использования гаджетов. Особое внимание уделят вопросам кибербуллинга и способам поддержки ребенка в сложных ситуациях.

Участие в мероприятии бесплатное, вход осуществляется по читательскому билету.

