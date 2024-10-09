В Котельниках волонтеры плетут маскировочные сети для отправки в зону СВО

Накануне ВРИП главы Котельников Михаил Соболев посетил отделение волонтеров движения «Золотые руки Ангела» в Котельниках. Волонтеры в свободное от работы и быта время изготавливают эвакуационные стропы, носилки и маскировочные сети. Все это они делают безвозмездно и отправляют на фронт, отвечая на запросы наших бойцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам Соболева, эти люди самоотверженно создают защиту для тех, кто стоит на страже нашей страны, и делают это безвозмездно.

Если у вас есть желание помочь, то можно принять участие:

Плетение маскировочных сетей: мкр. Белая Дача, дом № 52.

Шитье изделий: мкр. Белая Дача, дом № 62.

По всем вопросам можно позвонить по телефону: 8 (903) 781-92-73 (Валентина), или же можно лично ей написать — @valyusheka.

«От всей души благодарю всех, кто поддерживает наших Героев. Ваша помощь неоценима и поистине спасает жизни», — сказал Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.