В Котельниках в школе № 3 отремонтировали спортивный зал

В основном здании школы № 3 на Белой Даче в городском округе Котельники, где обучаются дети с 5-го по 11-е классы, завершился ремонт спортивного зала. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спортзале провели не просто косметический ремонт, а капитальное обновление: отремонтировали потолок, стены, уложили новый спортивный линолеум и нанесли разметку. Вместо старых светильников установили яркие и экономные СМЛ-панели.

Ход работ проконтролировал глава муниципалитета Михаил Соболев. Он лично оценил результат выполненных работ. На месте Михаил Соболев пообщался с ВРИО директора МБОУ КСОШ № 3 Оксаной Романовой и с ребятами, у которых в этот момент проходил урок физкультуры.

«Теперь у наших ребят есть обновленное пространство для тренировок и новых рекордов! Пока они занимаются здесь, мы строим для них и детей из начальной школы целый образовательный комплекс на Опытном Поле — с четырьмя спортзалами, двумя библиотеками, просторным актовым залом и другими необходимыми для учебы помещениями», — рассказал Михаил Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.