В Котельниках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спорткостюма из магазина

Вечером правоохранители прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый гипермаркет, расположенный на 1-м Покровском проезде внутри торгового центра в Котельниках, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

На месте выяснилось, что неизвестный посетитель выбрал дорогостоящий комплект для спорта, надел его на себя и, не рассчитываясь на кассе, попытался незаметно скрыться с неоплаченным изделием. Сумма ущерба могла составить около 18 тыс. рублей.

Сотрудники Люберецкого ОВО задержали 43-летнего злоумышленника на выходе из ТЦ и доставили его в отдел полиции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.