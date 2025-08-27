В Котельниках прошел профильный час по вопросам образования

В Котельниках в 2025-2026 учебном году за парты сядут более 6 100 школьников, среди них — 767 первоклассников. Для десятиклассников сформированы пять предпрофильных направлений. Все учреждения обеспечены педагогами, учебниками и необходимым оборудованием, здания подготовлены к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 1 завершен переход на профильное обучение: все классы станут специализированными. Открываются математические классы в рамках областного проекта. С нового учебного года корпус в микрорайоне Силикат будет работать в полном формате — с 1 по 11 класс.

В школе № 2 коллектив пополнили новые специалисты: учитель физики из Курской области и участник СВО, который будет работать в кадетском классе. Для старшеклассников открываются предпринимательский и образовательный профили. Ведется работа по подписанию соглашения с авиационным институтом, подана заявка на присвоение статуса региональной площадки естественных наук.

В школе № 3 впервые открыт набор трех первых классов. Для десятиклассников организован естественно-научный профиль. Продолжит работу учитель математики Юлия Жадан, победитель регионального и заключительного этапов конкурса лучших педагогов в 2025 году.

«Все школы нашего округа полностью готовы к новому учебному году», — рассказал глава муниципалитета Михаил Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.