В Котельниках прошел осенний фестиваль скандинавской ходьбы

Осенний фестиваль скандинавской ходьбы собрал участников проекта «Активное долголетие» в Кузьминском лесопарке. Мероприятие началось с динамичной разминки под руководством инструктора спортивной школы «Котельники» Михаила Набокина, после чего группа отправилась по живописным лесным тропам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничную атмосферу фестиваля поддерживал фольклорный ансамбль «Русская песня»: участники фестиваля с удовольствием подпевали народным песням и водили хороводы прямо на природе. Все без исключения участники были награждены памятными медалями.

Завершился фестиваль дружеским чаепитием с горячим чаем и традиционными баранками. Мероприятие подарило его гостям не только заряд бодрости, но и возможность пообщаться в теплой компании единомышленников, наслаждаясь прекрасной осенней погодой и живописными пейзажами лесопарка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.