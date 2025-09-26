В Котельниках продолжают благоустроивать сквер между детскими садами «Детство»

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил, как продвигается благоустройство сквера между зданиями детских садов «Детство» в микрорайоне Белая Дача. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день практически завершены все демонтажные работы: удалены старые бордюрные камни, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы. В ближайшее время подрядчик приступит к основным этапам строительства: начнется подготовка основания, после чего будет сформирована песчано-щебеночная подушка для будущих пешеходных дорожек, установлен новый бортовой камень и уложено асфальтобетонное покрытие.

Особое внимание уделяется сохранению существующих зеленых насаждений — все работы проводятся максимально аккуратно, чтобы не повредить деревья. Там, где это необходимо, высадят дополнительные растения.

После завершения работ сквер станет еще комфортнее и безопаснее: здесь появится новое освещение и камеры системы «Безопасный регион». Кроме того, пешеходная зона будет исключена из зоны обслуживания средств индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы создать спокойную среду для отдыха.

Завершение всех работ планируется в октябре. На период благоустройства для жителей доступны альтернативные пути обхода территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.